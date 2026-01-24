Nach dem 2:1-Sieg beim 1. FC Magdeburg am Samstagabend hat sich Dynamo Dresden klar zu einem möglichen Winter-Transfer von Andi Hoti geäußert.

"Müssen Sie den Kollegen fragen": Dynamo-Klartext zur Personalie Andi Hoti

Andi Hoti ist beim 1. FC Magdeburg nicht mehr gewollt, bei Dynamo Dresden aber gefragt. Kommt es doch noch zum Wechsel im Januar?

Magdeburg - Den Elb-Cl´asico zwischen 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden erlebte Andi Hoti nur als Zuschauer. Der Verteidiger ist beim FCM bekanntlich aussortiert und will zu Dynamo wechseln. Am Rande des Spiels am Samstagabend sprach Sören Gonther, Geschäftsführer Sport bei Dynamo Dresden, Klartext zur Personalie.