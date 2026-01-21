weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Andi Hoti: Transferdrama beim 1. FC Magdeburg - Wechsel zu Dynamo blockiert?

Vor Dynamo-Duell im Fokus Unerwünscht und doch gefangen: Nach Ceka spürt auch Hoti die Härte des FCM

Der in Ungnade gefallene Innenverteidiger Andi Hoti möchte den 1. FC Magdeburg verlassen - gerne zu Dynamo Dresden. Pokert Otmar Schork aufgrund des anstehenden Elb-Clásicos?

Aktualisiert: 21.01.2026, 14:32
Andi Hoti ist seit diesem Winter nicht mehr Teil des Profitrainings beim 1. FC Magdeburg. Der Speiler will weg - doch bisher ist kein Verkauf zustande gekommen. Will der FCM Hoti nicht zu Dynamo Dresden gehen lassen?
Magdeburg - Eigentlich hat der 1. FC Magdeburg keine Verwendung mehr für Andi Hoti. Eigentlich möchte der 22-jährige Innenverteidiger den Club lieber heute als morgen verlassen. Doch faktisch tut sich in dieser Personalie seit Wochen nichts.  