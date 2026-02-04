Die Personalie Andi Hoti hat für viele Diskussionen gesorgt, nicht nur beim 1. FC Magdeburg. Nach dem Weggang des Kosovaren schilderte Otmar Schork den Transfer-Ablauf.

Andi Hoti hat dem 1. FC Magdeburg verlassen und spielt künftig für Eintracht Braunschweig. Sein Transfer wurde aber heiß diskutiert.

Magdeburg - Der Wechsel von Andi Hoti hatte etwas von einer unendlichen Geschichte. Seit Montag ist der Verteidiger nicht mehr Teil des 1. FC Magdeburg. Die Personalie hatte für reichlich Diskussionen gesorgt: Beim FCM, Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig. Nun hat Otmar Schork sich ausführlich geäußert.

Das Hoti am Deadline Day zu Eintracht Braunschweig gewechselt war, obwohl er eigentlich im Vorfeld zu Dynamo Dresden wollte, sorgte für Schlagzeilen. Hatte Schork dessen Wunsch-Transfer nach Sachsen mutwillig unterbunden?

"Das ist definitiv falsch", sagte Schork am Mittwoch in der Avnet Arena und schilderte seine Sicht der Dinge. Dass Hoti nach Dresden wollte und Dynamo den Kosovaren gerne geholt hätte, ist lange bekannt. Schon vor Weihnachten hatte Schork daher mit dem Zweitliga-Rivalen gesprochen und seine Vorstellungen einer angemessenen Ablösesumme hinterlegt.

Dynamo hat sich Hoti offenbar verpokert

"Am 4. Januar kam ein Angebot von Dynamo, das klar nicht unseren Vorstellungen entsprach", sagte Schork. Er habe klargemacht, dass es keine Verhandlungen gebe. Entweder akzeptiere Dresden die aufgerufene Summe, oder der Spieler erhält keine Freigabe.

"Am vergangenen Dienstag hat mir Sören Gonther [Dynamo Sportchef] signalisiert, dass sie den Transfer nicht machen können", sagte Schork weiter: "Damit war das Thema für mich erledigt."

Am Freitag habe sich dann Eintracht Braunschweig gemeldet und mit Spieler und Club konkret verhandelt. Mit schnellem Erfolg, wie Schork betont. "Die Gespräche führten dann dazu, dass Andi das machen wollte und Braunschweig unsere Konditionen auch erfüllen wollte."

Doch war das nicht der Schlusspunkt in der Hoti-Saga, die schon seit Sommer für reichlich Wirbel gesorgt hatte. "Am Sonntagabend, einen Tag vor Toreschluss, kam dann das Angebot von Dynamo Dresden, es doch so zu machen, wie wir wollten", sagte Schork. Zu spät für den FCM-Boss, der nicht mehr warten wollte: "Ich muss die Interessen unseres Vereins wahren."

Schork: Andi Hoti war am Ende einsichtig

Entsprechend bekam Braunschweig den Zuschlag, Dynamo habe sich laut verpokert. Schork betonte, ein gutes Gewissen zu haben über den Ablauf aller Verhandlungen. Auch mit dem Spieler sei man im Reinen.

"Ich hatte letzte Woche ein gutes und langes Gespräch mit Andi, in dem er auch sehr einsichtig war, warum es so weit gekommen ist", sagte Schork. Hoti hatte zuletzt nur noch bei der U23 trainiert: "Wir sind gut auseinandergegangen."

In Dresden sah und kommentierte man das dieser Tage etwas anders, der Spieler selbst hat sich bislang noch nicht zu seinem Wechsel geäußert. Auf seinem Instagram-Profil findet man aber keine Beiträge mehr aus seiner FCM-Zeit - Braunschweig soll für den 22-Jährigen nun ein Neustart nach turbulenten Monaten werden.