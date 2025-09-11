Ein FCM-Verantwortlicher, der Bekannte trifft. Trainer, die fast alles über den anderen wissen. Ein ganz starker Aufsteiger. Die Partie zwischen Bielefeld und dem 1. FC Magdeburg wird speziell.

Eine sehr besondere FCM-Partie zum Restart nach der Länderspielpause

Auch diesen Freitag werden die Fans des 1. FC Magdeburg den Gästeblock in Bielefeld wieder voll machen.

Magdeburg - Seitdem so bitteren Absturz in Liga drei vor zwei Jahren hat sich extrem viel entwickelt bei Arminia Bielefeld. Der DSC verfügt über eine spielstarke und defensiv disziplinierte Einheit mit hohem Ehrgeiz, die vielleicht sogar Aufstiegschancen hat.