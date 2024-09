Magdeburg - Baris Atik hatte am Montag auch in den Trainingspausen oft den Ball am Fuß. Der Außenstürmer des 1. FC Magdeburg dribbelte und lupfte während der Unterbrechungen. Und wie gewohnt war er bei der ersten Einheit der Woche kommunikativ. Der 29-Jährige machte zum Beispiel deutlich, wenn er bei einer Übung nicht zufrieden war. Vor allem aber hatte der Deutsch-Türke Freude, nach seiner Muskelverletzung wieder am Teamtraining des Zweitligisten teilnehmen zu können.

