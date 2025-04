Berlin - Nach dem 1:1 in Berlin überwog bei den Spielern des 1. FC Magdeburg die Enttäuschung. Drei Zähler wären im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga sehr wertvoll gewesen. Und die Torchancen, den Rasen des Olympiastadions als Sieger zu verlassen, hatten die Magdeburger. Ihre Unzufriedenheit brachten die FCM-Akteure auch in den Interviews zum Ausdruck. Trainer Christian Titz tat dasselbe in der Pressekonferenz: „Das 1:1 fühlt sich wie verloren an.“ Darüber hinaus erläuterte der 54-Jährige in der Pressekonferenz, wie es drei Akteuren geht, die nach der Begegnung beziehungsweise bei ihrer Auswechslung sichtlich lädiert waren.

