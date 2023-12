Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal bei Viertligist FC Homburg am 31. Oktober trug sich bei Magdeburgs Zweitliga-Gegner an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) Greuther Fürth Kurioses zu. Trainer Alexander Zorniger zitierte und beantwortete in der Pressekonferenz vorm nächsten Spiel in Kaiserslautern zunächst skeptische Fragen, die ein Lokaljournalist in einem Zeitungskommentar aufgeworfen hatte und damit einigen Anhängern aus dem Herzen sprach. „Wir setzen uns mit jedem Medienschaffenden und jedem Fan auseinander“, erklärte Zorniger und meinte: „Wir sind insgesamt auf dem richtigen Weg.“