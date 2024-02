Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach dem Siegtreffer des 1. FC Magdeburg herrschte Ekstase. Doch zur Jubeltraube, die sich in der MDCC-Arena gebildet hatte, gehörten Daniel Elfadli und Daniel Heber nicht. Stattdessen unterhielten sich die Defensivakteure nach dem Tor durch Baris Atik in der 72. Minute im Zweitliga-Duell gegen den FC St. Pauli konzentriert in der eigenen Hälfte. Womöglich sprachen sie über Feinheiten im Abwehrverhalten. Keeper Dominik Reimann freute sich jedenfalls über die Szene: „Es ist gut, wenn man sich austauscht, um Punkte verbessern zu können.“ Die Situation stand sogar sinnbildlich für den 1:0 (0:0)-Überraschungserfolg gegen St. Pauli. Denn sie zeigte, wie fokussiert und letztlich auch konsequent die Blau-Weißen an diesem Nachmittag agierten.