Magdeburg - Anfang des Jahres ist Dominik Reimann umgezogen. Der 26-jährige FCM-Keeper hatte sich eine größere Wohnung in seiner Wahlheimat entschieden. Dies unterstreicht: Der Schlussmann sieht seine Zukunft in der Elbestadt und beim 1. FC Magdeburg. Nun ist auf den Umzug in eine andere Wohnung die vorzeitige Vertragsverlängerung beim Club gefolgt. Dies haben die Blau-Weißen am Mittwoch bekanntgegeben – wie immer ohne Angabe einer Laufzeit.