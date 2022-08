Nach zum Teil chaotischen Zuständen beim Spiel des FCM gegen Hannover 96 am vergangenen Freitag in Magdeburg sieht die Fanhilfe die Schuld für die aufgeheizte Stimmung vor allem bei der Polizei. Der Fußballfan-Verein erhebt schwere Vorwürfe und fordert eine kritische Aufarbeitung des Einsatzes.

Nach zum Teil heftigen Ausschreitungen unter Fußballfans beim Spiel zwischen 1. FCM und Hannover 96 in Magdeburg erhebt die Fanhilfe Magdeburg nun drastische Vorwürfe gegen das Vorgehen der Polizei und fordert eine Aufarbeitung. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nach den zum Teil chaotischen Zuständen beim Fußballspiel am Freitagabend, bei dem der 1. FCM gegen Hannover 96 antrat, hat die Polizei eine ernüchternde Bilanz gezogen. Doch auch von der Fan-Seite werden schwere Vorwürfe am Vorgehen der Beamten erhoben. Dies geht aus einer Mitteilung der Fanhilfe Magdeburg hervor.