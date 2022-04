Haseloff gratuliert zum Aufstieg: "Der FCM hat eine herausragende Saison gespielt"

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff freut sich mit und für den 1. FC Magdeburg.

"Ich gratuliere dem 1. FC Magdeburg sehr herzlich zum souveränen Aufstieg in die 2. Fußballbundesliga", so Haseloff. "Die Mannschaft hat mit diesem erhofften Erfolg eine große sportliche Leistung vollbracht. Sie hat eine herausragende Saison gespielt und ist verdient aufgestiegen." Darauf könne der Verein sehr stolz sein.

"Viele Fußballfans nicht nur in Magdeburg, sondern in ganz Sachsen-Anhalt freuen sich über diesen Erfolg." Reiner Haseloff

"Viele Fußballfans nicht nur in Magdeburg, sondern in ganz Sachsen-Anhalt freuen sich über diesen Erfolg und auf die kommenden Spiele in der zweiten Fußballbundesliga. Meine Glückwünsche gelten der Mannschaft, ihrem Trainer und allen Verantwortlichen des Vereins. Ich wünsche dem 1. FC Magdeburg viel Erfolg in der zweiten Bundesliga."