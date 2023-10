Gepatzt, ausgeglichen und auf den Sieg gedrückt: Am Ende ist das 1:1 des FCM gegen Karlsruhe zu wenig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Christian Titz, Chefcoach des 1. FC Magdeburg, und sein Trainerkollege vom Karlsruher SC, Christian Eichner, sorgten am Sonnabend zum Abschluss der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) in der 2. Bundesliga für einen kleinen Schmunzler. Titz offenbarte, dass sein Team bei offensiven Standards Luft nach oben habe. Deshalb trainiere der FCM dies auch so häufig. „Wir auch“, entgegnete Eichner seinem Gegenüber trocken. Doch nur Letzterer konnte mit der Punkteteilung wirklich gut leben.