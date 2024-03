Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In der Winterpause setzten sie sich beim 1. FC Magdeburg ein großes Ziel: Die Blau-Weißen wollten unbedingt in der Abwehr besser werden. Das schien mit Blick auf die Zweitliga-Hinrunde auch nötig. Dabei war die Anzahl der Gegentore (28) im ersten Halbjahr nicht sonderlich hoch, doch der Club kassierte häufig vermeidbare Treffer. Folglich fokussierten sich die Sachsen-Anhalter in der Vorbereitung auf diese Schwachstelle. „Wir wollen das Zentrum schließen und an der Fehlerlastigkeit arbeiten“, gab Trainer Christian Titz Anfang Januar als den Plan für das Trainingslager im türkischen Side aus. Ungefähr zwei Monate später lässt sich feststellen: Die Elbestädter haben sich defensiv überragend gesteigert.