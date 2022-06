Ausgleich per Eigentor: 1. FC Magdeburg gibt beim FSV Zwickau Führung aus der Hand

Mit einem 1:1 (1:0) beim FSV Zwickau hat Tabellenführer 1. FC Magdeburg gestern die Hinrunde in der 3. Liga beendet. Nach dem frühen Führungstor von Luca Schuler verloren die Blau-Weißen in der zweiten Hälfte den Faden.

Die Offensive des 1. FC Magdeburg um Baris Atik (Mitte), der in dieser Szene von Steffen Nkansah (rechts) verteidigt wird, kam in Zwickau nach dem Seitenwechsel nicht mehr gefährlich zum Zug.

Zwickau/Magdeburg - Als letzter Spieler betrat Baris Atik am Mittwochabend vor der Drittliga-Nachholpartie zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg den Rasen in der GGZ-Arena. Auch auf dem Platz brauchte der 26-Jährige einige Minuten, um zu seinem Spiel zu finden, blickte in der Anfangsphase immer wieder fragend zum Himmel. Anlaufschwierigkeiten hatte seine Mannschaft hingegen nicht – im Gegenteil: Der FCM wurde seinem Ruf als Schnellstarter der 3. Liga einmal mehr gerecht. Allerdings unterstrichen die Gastgeber in der Schlussphase auch, warum sie als eine Mannschaft gelten, die nie aufgibt. Am Ende teilten sich beide beim 1:1 die Zähler.