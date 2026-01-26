Nach den Ausschreitungen im Ostderby gegen Dynamo Dresden wächst der Druck auf den 1. FC Magdeburg. Der DFB hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei macht schockierende Details öffentlich.

Schwere Vorwürfe gegen FCM-Fans: War es ein geplanter Angriff?

Die Spielunterbrechung aufgrund von Pyrotechnik in den Fanblöcken war noch das geringste Übel beim Ostderby zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden.

Magdeburg - Die Anhänger des 1. FC Magdeburg, die sich selbst gerne als "Horrorfans" bezeichnen, sind keine Kinder von Traurigkeit und auch die heutige Avnet Arena hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere an Ausschreitungen und Pyrotechnik-Vergehen erlebt.