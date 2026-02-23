Weitere Identifizierungen nach Derby-Krawallen FCM unter Druck: Erster Sponsor setzt Zahlungen aus

Nach den Ausschreitungen gegen Dynamo Dresden und dem jüngsten Eklat um die Fanhilfe hat der erste Sponsor des FCM seine Zahlungen ausgesetzt. Weitere Ermittlungserfolge feierte die Polizei am Wochenende auf Schalke.