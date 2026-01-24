weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Axel Tyll: So blickt die FCM-Legende auf das Derby

Kolumne: Dreierkette So blickt FCM-Legende Axel Tyll auf das traditionsreiche Derby gegen Dresden 

Es ist Derby-Zeit! Club-Ikone Axel schaut auf ein besonderes Duell in der Vergangenheit zurück und wirft ebenso einen Blick auf das Jetzt zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden.

24.01.2026, 09:01

Magdeburg - "Am Samstagabend steht wieder einmal das stets emotionsgeladene Ostduell gegen Dynamo Dresden an. Schon zu meiner aktiven Zeit wurde den Partien gegen die Schwarz-Gelben tagelang entgegengefiebert.