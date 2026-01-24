Kolumne: Dreierkette So blickt FCM-Legende Axel Tyll auf das traditionsreiche Derby gegen Dresden

Es ist Derby-Zeit! Club-Ikone Axel schaut auf ein besonderes Duell in der Vergangenheit zurück und wirft ebenso einen Blick auf das Jetzt zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SG Dynamo Dresden.