Bei der Bewertung des Unentschiedens in Kaiserslautern befindet sich der FCM im Zwiespalt

Werden dem FCM am Sonnabend gegen Ulm fehlen: Falko Michel (zweiter von rechts) und Martijn Kaars (rechts).

Kaiserslautern - FCM-Kapitän Dominik Reimann setzte vor der Zweitliga-Partie am Sonntag direkt mal ein Zeichen. Mit der Entscheidung, bei der Platzwahl die Seiten zu tauschen, zeigte er: Der 1. FC Magdeburg will im Hexenkessel Betzenberg ein richtig unangenehmer Gegner sein. „Ich habe ihm diesen Hinweis gegeben und das hat er dann zum Glück gemacht“, erklärte Club-Außenverteidiger Philipp Hercher, der bekanntlich bis zum Sommer noch für den 1. FC Kaiserslautern spielte, nach dem Abpfiff. Und auch in der Folge blieb der FCM ein ekliger Kontrahent für den Gastgeber.