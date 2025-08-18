Als Doppeltorschütze zeigte FCM-Neuzugang Rayan Ghrieb seine Stärken. Dafür hat er eine ganz einfache Erklärung parat.

Rayan Ghrieb spielt seit Anfang August für den 1. FC Magdeburg. Im zweiten Spiel für den Verein gelang ihm ein Doppelpack.

Magdeburg/DUR - Auch am Montag nach dem 3:1-Pokaltriumph und seinem großen Abend gegen den 1. FC Saarbrücken konnte es Rayan Ghrieb nicht lassen. Kommt er an den Ball, nimmt er Fahrt auf und sucht den schnellen Abschluss. Anders als im Ludwigspark war die Streuung seiner Schüsse im ersten Training der Woche aber eine andere. Manch ein Ball saß, manch einer flog weit über das Ziel hinaus.