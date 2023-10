Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Spieler des 1. FC Magdeburg wollen am Freitag bei Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky) einen schöneren Abend verbringen, als ihn ihr Teamkollege Andi Hoti zuletzt erlebte. Bekanntlich trat der Innenverteidiger mit der kosovarischen U-21-Nationalelf am Dienstag in Bulgarien an. Und der 20-Jährige wird noch etwas brauchen, um diese Partie abzuschütteln. Schließlich sah er in der 82. Minute Rot, weil der Referee ein grobes Foul erkannte. In der Folge gab der Kosovo die Führung noch aus der Hand und musste sich mit einem 1:1 begnügen.