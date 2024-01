Bell Bell am Montag im Training mit Connor Krempicki.

Leon Bell Bell hat beim 1. FC Magdeburg bereits einiges erlebt. Denn der 27-Jährige ist der dienstälteste Akteur. Seit 2019 trägt der Außenverteidiger das Trikot des Zweitligisten. „Es ist ein schönes Gefühl, so lange bei einem Verein zu sein, und es ist schön, zu sehen, was wir in den Jahren erreicht haben“. Mit der Volksstimme hat der gebürtige Hanauer auf besondere Momente zurückgeblickt.