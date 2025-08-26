Zwei Aktivitäten von Silas Gnaka auf Instagram ließen vermuten, was laut Informationen der Volksstimme auch klar ist: Der Akteur möchte beim 1. FC Magdeburg bleiben – mindestens kurzfristig.

Will auch in dieser Saison das Trikot des 1. FC Magdeburg tragen: Silas Gnaka.

Magdeburg - Silas Gnaka hatte nach der 1:3-Niederlage des 1. FC Magdeburg bei Hannover 96 einiges zu sagen. Doch der Mittelfeldspieler des Clubs nutzte dafür nicht etwa ein Interview. Stattdessen brachte der 26-Jährige, der am Sonnabend schwach agierte, seine Meinung auf Instagram zum Ausdruck. „Wenn es klappt, bist du der Beste, aber eine Niederlage genügt und du wirst als schlecht abgestempelt. So ist das Leben“, schrieb er dort und ergänzte: „Das Beste kommt noch."