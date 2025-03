Karnevals-Wochenende zum Vergessen: Ausgerechnet an den Festtagen rutscht der formschwache 1. FC Köln in der Tabelle ab.

Bitteres Wochenende für Köln: So lief es für die weiteren Teams in der Spitzengruppe neben dem FCM

Die Blicke der Köln-Spieler nach der Partie in Karlsruhe hatten viel Aussagekraft.

Magdeburg - In der absoluten Spitzengruppe des Unterhauses hat es am 24. Spieltag viel Bewegung gegeben. Nicht nur, dass der 1. FC Magdeburg auf Platz drei geklettert ist, sondern zudem befinden sich auch Paderborn und Lautern vor Köln. Um die Partien letzterer Aufstiegskandidaten und die Begegnung des Hamburger SV in Paderborn geht es diesmal bei den Schlaglichtern zu Liga zwei.