Bittroff: Darauf kommt es jetzt für den FCM im Tabellenkeller an

Alexander Bittroff hat in seiner Karriere einiges erlebt. Zum Beispiel mit Energie Cottbus einen Abstieg aus der 2. Bundesliga. Diesen will der 34-Jährige mit dem 1. FC Magdeburg verhindern. Und er sagt, was dafür benötigt wird.

Magdeburg - Mit 34 Jahren ist Alexander Bittroff der mit Abstand älteste Spieler beim 1. FC Magdeburg. Danach folgen Neuzugang Cristiano Piccini, der am Montag 30 Jahre alt wird, und Ersatztorwart Tim Boss (29). Bittroffs Erfahrung zeigt sich alleine durch seine 173 Einsätze in der zweiten Liga. Aus dieser stieg der Abwehrspieler in der Saison 2013/2014 mit dem FC Energie Cottbus sang- und klanglos ab. Das will der 1,86-Meter-Mann allerdings kein zweites Mal erleben. Für ihn ist klar: Neben der defensiven Anfälligkeit und Harmlosigkeit in der Offensive gibt es weitere Baustellen, denen sich der FCM als Tabellenletzter zwingend widmen sollte.