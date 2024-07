Magdeburg - Der bisherige Karrierehöhepunkt von Eldin Dzogovic ist gerade einmal einen Monat her. Es war Anfang Juni, als der Außenverteidiger des 1. FC Magdeburg mit Luxemburg zu Testspielen in Frankreich und Belgien (jeweils 0:3) antrat. Der 21-Jährige durfte bei diesen Aufeinandertreffen mit den Topteams beginnen und zeigte ansprechende Leistungen. Entsprechend fuhr der Youngster, der beim FCM 2023/2024 einmal für die Profis in der 2. Bundesliga spielte und 18-mal für die Reserve in der Oberliga, mit einer breiten Brust heim – glücklich sowieso.

Von diesen Erlebnissen bestärkt möchte das Talent in der neuen Saison nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Und Luc Holtz, sein Nationaltrainer, traut ihm diesen nächsten Schritt in jedem Fall zu. Dies betont der 55-Jährige im Gespräch mit der Volksstimme: „Eldin ist ein talentierter Kicker mit viel Potenzial. Er ist antrittsschnell, hat ein gutes Tempo und ist sehr aufnahmefähig.“ Darüber hinaus strahle der Schienenspieler für sein Alter bereits eine ordentliche Ruhe aus. Kurzum: Dzogovic könne „in den nächsten 18 Monaten“ sicherlich Stammkraft der luxemburgischen Nationalelf werden.

Doch „Eldin braucht jetzt nur dringend Spielpraxis“, wird Holtz deutlich. Häufig auf möglichst hohem Niveau zu spielen, sei wichtig für den jungen Akteur, um an seinen Schwachstellen zu arbeiten. So sieht der Nationalcoach Verbesserungsbedarf besonders bei der technischen Präzision und der Handlungsschnelligkeit. Dass Dzogovic in der abgelaufenen Serie für den FCM zu lediglich einem Einsatz im Unterhaus kam, kann Luxemburgs Trainer nachvollziehen: „Eldin ist ein junger Spieler, der nicht die Erfahrung mitbringt, die es braucht, wenn es ums Überleben in der 2. Bundesliga geht.“

Für die neue Saison hält Holtz zwei Varianten für sinnvoll: Spielzeit für das Profiteam des Clubs „oder aber eine Leihe in die 3. Liga“. Insgesamt stellt der Nationaltrainer fest: „Eldin muss noch mehr aus seiner Komfortzone gehen, wenn er sein Potenzial ausschöpfen will.“ Dzogovic selbst, der 2019 von Eintracht Trier in die B-Jugend der Elbestädter gewechselt war, kann sich eine Leihe vorstellen. Ehrgeizig formuliert er das Ziel, „mehr zu spielen und jedes Wochenende auf dem Platz zu stehen.“ Entsprechend motiviert bestritt er das Trainingslager: „Ich habe versucht, mich zu beweisen.“ Nun wird sich zeigen, ob er sich für Einsätze empfehlen konnte.

Druck, sehr schnell über einen Verbleib zu entscheiden, verspürt der 1,80-Meter-Mann allerdings nicht. Er ist in Magdeburg glücklich und das Transferfenster hat ja noch bis Ende August geöffnet. Folglich wird der Rechtsfuß einfach abwarten und schauen, wie seine Kaderchancen für die kommende Serie aussehen. Die Verantwortlichen sind ebenfalls alles andere als hektisch. „Wir befinden uns im Austausch und sehen das völlig entspannt“, geht Sportchef Otmar Schork auf die Personalie ein: „Das Allerwichtigste ist, dass Eldin den nächsten Step macht.“

Eine Leihe schließt auch Schork nicht aus. „Es ist sicherlich eine Überlegung, inwieweit bei Eldin die Luft nach oben noch zu dünn ist, und ein Zwischenschritt gemacht werden kann“. Grundsätzlich zeigen sich die Blau-Weißen aber angetan vom Außenverteidiger. Die vorzeitige Vertragsverlängerung im April passt dazu. Und Trainer Christian Titz lobt: „Er hat sich jetzt auch im Trainingslager gut präsentiert.“ Neben der Schnelligkeit hebt der Coach die Physis der Nummer vier positiv hervor.

Ausbaufähig findet Titz die Spieleröffnung seines Schützlings. „Da sind wir jetzt mit ihm wirklich sehr intensiv dran am Arbeiten.“ Intensiv an sich gearbeitet hat Dzogovic auch in den vergangenen Jahren. Verbesserungen sind unübersehbar. „Eldin hat eine super Entwicklung genommen“, sagt Schork. Und damit es so weitergeht, stellt sich für die neue Saison eben die Vereinsfrage. „Ich muss mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor jetzt mal zusammensetzen und dann finden wir die beste Lösung für mich“, so der Luxemburger.