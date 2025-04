Berlin - Der Blick auf die Aufstellungen kurz vor dem Gastspiel des 1. FC Magdeburg bei Hertha BSC verrät: Es gibt auf Seiten der Gäste gleich zwei Überraschungen – in der Abwehr und offensiv.

So ist einerseits Innenverteidiger Jean Hugonet fit für die Partie und steht in der Startelf. Am Mittwoch hatte er nicht trainiert, am Donnerstag wie berichtet nur dosiert individuell. Und anderseits beginnt der Club mit vier Angreifern: Livan Burcu, Baris Atik, Martijn Kaars und Xavier Amaechi.

Darüber hinaus gibt Außenverteidiger Lubambo Musonda nach überstandener Muskelverletzung sein Startelfcomeback.