FCM Blitzstart und Chancenwucher: 1. FC Magdeburg bezwingt Viktoria Berlin

Der 1. FC Magdeburg marschiert weiter an der Tabellenspitze der 3. Liga. Trotz Chancenwuchers landeten die Blau-Weißen am Sonnabend in einem offensiv geführten Duell einen 1:0-Heimerfolg über den FC Viktoria Berlin.