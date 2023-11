Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Trainer Alois Schwartz gab nach dem frühen Führungstor des 1. FC Magdeburg durch Herbert Bockhorn zu: „Wenn du nach drei Minuten so einen Gegentreffer frisst, das macht was mit einer Mannschaft.“ Nämlich mit seinem FC Hansa Rostock. Die Kogge wurde geschockt von Bockhorn, der zu seinem Treffer per Flanke von rechts meinte: „Der zweite Pfosten war geplant. Und dass der Ball reinrutscht, ist Spielglück.“ Das glückliche Ende hatten aber beim 1:2 (0:1) des FCM in Liga zwei nicht Bockhorn und Co., sondern die Gäste.