Breunig und Onaiwu haben beim 1. FC Magdeburg den gleichen Auftrag: Kaars ersetzen. Auch ansonsten gibt es interessante Parallelen zwischen den unterschiedlichen Spielertypen. Beide sind etwa Familienmenschen.

Zwei Stürmer, eine Aufgabe: Die Offensivneuzugänge des FCM im Doppel-Porträt

Maximilian Breunig und Ado Onaiwu wollen auch im Dress des 1. FC Magdeburg Tore erzielen.

Magdeburg - Gründe für den Wechsel zum 1. FC Magdeburg, Herausforderungen, die sich mit dem Transfer ergeben, menschliche Facetten – unter anderem um diese Themen geht es beim Doppel-Porträt der Neuzugänge Ado Onaiwu und Maximilian Breunig.