Magdeburg, Deutschland
  4. Zwei Stürmer, eine Aufgabe beim FCM: Breunig und Onaiwu im Doppel-Porträt

Breunig und Onaiwu haben beim 1. FC Magdeburg den gleichen Auftrag: Kaars ersetzen. Auch ansonsten gibt es interessante Parallelen zwischen den unterschiedlichen Spielertypen. Beide sind etwa Familienmenschen.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 09.09.2025, 11:44
Maximilian Breunig und Ado Onaiwu wollen auch im Dress des 1. FC Magdeburg Tore erzielen. (Fotos. Imago Images/PanoramiC/DeFodi)

Magdeburg - Gründe für den Wechsel zum 1. FC Magdeburg, Herausforderungen, die sich mit dem Transfer ergeben, menschliche Facetten – unter anderem um diese Themen geht es beim Doppel-Porträt der Neuzugänge Ado Onaiwu und Maximilian Breunig.