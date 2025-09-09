BREUNIG UND ONAIWU Zwei Stürmer, eine Aufgabe: Die Offensivneuzugänge des FCM im Doppel-Porträt
Breunig und Onaiwu haben beim 1. FC Magdeburg den gleichen Auftrag: Kaars ersetzen. Auch ansonsten gibt es interessante Parallelen zwischen den unterschiedlichen Spielertypen. Beide sind etwa Familienmenschen.
Aktualisiert: 09.09.2025, 11:44
Magdeburg - Gründe für den Wechsel zum 1. FC Magdeburg, Herausforderungen, die sich mit dem Transfer ergeben, menschliche Facetten – unter anderem um diese Themen geht es beim Doppel-Porträt der Neuzugänge Ado Onaiwu und Maximilian Breunig.