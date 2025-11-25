Während der 1. FC Magdeburg infrastrukturell vorankommt, würde ihn ein Abstieg hart zurückwerfen. Der kaufmännische Geschäftsführer Martin Geisthardt kündigt an: Es wird Kapital für Neuverpflichtungen im Winter da sein.

Rettung durch Transfers? Geisthardt stellt Geld für neue Spieler im Winter in Aussicht

Der Volksstimme gab Martin Geisthardt Einblicke bei verschiedenen Themen. Unter anderem kündigte er an, dass der FCM im Winter Geld für neue Spieler ausgeben kann und wird.

Magdeburg - Auf ihrem gewohnten Rasen hätten die Profis des 1. FC Magdeburg am Dienstag kaum trainieren können aufgrund von Frost. Doch rechtzeitig für den Winter ist der Trainingsplatz mit Heizung fertiggestellt. Und so konnte das Team erstmals dort eine Einheit absolvieren.