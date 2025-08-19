Das kommende Spiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg wird aufgrund der Personalie Christian Titz mit Spannung erwartet. Der 54-Jährige selbst freut sich auf das Wiedersehen.

Ex-Coach Titz sieht den FCM wieder gut aufgestellt

Hannover/Magdeburg. Nach viereinhalb erfolgreichen gemeinsamen Jahren endete vor ziemlich genau zwei Monaten das Kapitel des Trainers Christian Titz beim 1. FC Magdeburg. Der 54-Jährige sah seinen Job an der Elbe erfüllt, wollte weiterziehen zu Zweitliga-Konkurrent Hannover 96, was FCM-Sportchef Otmar Schork nicht so wirklich nachvollziehen konnte - und mit zähen Verhandlungen erschwerte.