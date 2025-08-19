weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Hannover 96-Trainer Titz vor Duell mit dem FCM

Eil
Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe
Anklage gegen Taleb A. erhoben - 206 Seiten umfassen die Vorwürfe

Wiedersehen am Samstag Ex-Coach Titz sieht den FCM wieder gut aufgestellt

Das kommende Spiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg wird aufgrund der Personalie Christian Titz mit Spannung erwartet. Der 54-Jährige selbst freut sich auf das Wiedersehen.

Von Tobias Haack Aktualisiert: 19.08.2025, 16:31
Christian Titz freut sich auf das Wiedersehen mit dem 1. FC Magdeburg.
Christian Titz freut sich auf das Wiedersehen mit dem 1. FC Magdeburg. (Foto: Imago/Matthias Koch)

Hannover/Magdeburg. Nach viereinhalb erfolgreichen gemeinsamen Jahren endete vor ziemlich genau zwei Monaten das Kapitel des Trainers Christian Titz beim 1. FC Magdeburg. Der 54-Jährige sah seinen Job an der Elbe erfüllt, wollte weiterziehen zu Zweitliga-Konkurrent Hannover 96, was FCM-Sportchef Otmar Schork nicht so wirklich nachvollziehen konnte - und mit zähen Verhandlungen erschwerte.