Markus Fiedler und Laurin Ulrich durchlebten wie beim 1. FC Magdeburg aktuell auch heikle Phasen zusammen in Stuttgart – damals mit positivem Ausgang.

Mutmacher in der FCM-Krise: Als Fiedler und Ulrich bei Stuttgart II aus schweren Situationen rauskamen

Magdeburg - Mit einigen Spielern des 1. FC Magdeburg hat Markus Fiedler eine besondere Beziehung. Ado Onaiwu und Maximilian Breunig etwa sagten, auch wegen des Trainers hergewechselt zu sein. Noah Pesch und Luka Hyryläinen hat der 39-Jährige seit seiner Zeit als Jugendcoach auf dem Schirm.