  4. Mutmacher in der FCM-Krise: Als Markus Fiedler und Laurin Ulrich bei Stuttgart II aus schweren Situationen rauskamen

Markus Fiedler und Laurin Ulrich durchlebten wie beim 1. FC Magdeburg aktuell auch heikle Phasen zusammen in Stuttgart – damals mit positivem Ausgang.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 23.09.2025, 17:29
Laurin Ulrich und Markus Fiedler haben ein außergewöhnliches Spieler-Trainer-Verhältnis. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Mit einigen Spielern des 1. FC Magdeburg hat Markus Fiedler eine besondere Beziehung. Ado Onaiwu und Maximilian Breunig etwa sagten, auch wegen des Trainers hergewechselt zu sein. Noah Pesch und Luka Hyryläinen hat der 39-Jährige seit seiner Zeit als Jugendcoach auf dem Schirm.