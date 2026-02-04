Hinter Youngster Dariusz Stalmach liegen beim 1. FC Magdeburg absolut außergewöhnliche Monate, ebenso schwierige. Unterstützung erhielt er in all der Zeit von Mitspieler und Freund Mateusz Zukowski.

Der große Lerneffekt des Dariusz Stalmach nach klarer Kritik der Verantwortlichen

Magdeburg - Dariusz Stalmach und Mateusz Zukowski haben eine klasse Beziehung. Auf Instagram sind sie etwa mal auf einem Bild gemeinsam zu sehen. Auch auf dem Trainingsplatz zeigt sich ihr vertrautes Verhältnis. Stalmach half dem Offensivkollegen, als er neu zum FCM stieß. Und der Mittelfeldakteur fühlt sich von Zukowski ebenfalls unterstützt. „Er und seine Frau – ich möchte sie auch nennen – sind super Menschen, wunderbare Charaktere“, schwärmt Stalmach.