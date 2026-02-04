weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Dariusz Stalmach: Vom kritisierten Talent zum FCM-Startelf-Spieler

Eil
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

Genau ein Jahr club-Akteur Mit Video: Vom kritisierten Talent zum Startelf-Spieler – Stalmachs Lernprozess beim FCM

Hinter Youngster Dariusz Stalmach liegen beim 1. FC Magdeburg außergewöhnliche Monate, ebenso schwierige. Unterstützung erhielt er in all der Zeit von Mitspieler und Freund Mateusz Zukowski.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 05.02.2026, 15:17
Verstehen sich bestens:
Verstehen sich bestens: Dariusz Stalmach (rechts) und Mateusz Zukowski beim 1. FC Magdeburg.. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Dariusz Stalmach und Mateusz Zukowski haben eine klasse Beziehung. Auf Instagram sind sie etwa mal auf einem Bild gemeinsam zu sehen. Auch auf dem Trainingsplatz zeigt sich ihr vertrautes Verhältnis.