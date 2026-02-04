Hinter Youngster Dariusz Stalmach liegen beim 1. FC Magdeburg außergewöhnliche Monate, ebenso schwierige. Unterstützung erhielt er in all der Zeit von Mitspieler und Freund Mateusz Zukowski.

Mit Video: Vom kritisierten Talent zum Startelf-Spieler – Stalmachs Lernprozess beim FCM

Magdeburg - Dariusz Stalmach und Mateusz Zukowski haben eine klasse Beziehung. Auf Instagram sind sie etwa mal auf einem Bild gemeinsam zu sehen. Auch auf dem Trainingsplatz zeigt sich ihr vertrautes Verhältnis.