Genau ein Jahr club-Akteur Mit Video: Vom kritisierten Talent zum Startelf-Spieler – Stalmachs Lernprozess beim FCM
Hinter Youngster Dariusz Stalmach liegen beim 1. FC Magdeburg außergewöhnliche Monate, ebenso schwierige. Unterstützung erhielt er in all der Zeit von Mitspieler und Freund Mateusz Zukowski.
Aktualisiert: 05.02.2026, 15:17
Magdeburg - Dariusz Stalmach und Mateusz Zukowski haben eine klasse Beziehung. Auf Instagram sind sie etwa mal auf einem Bild gemeinsam zu sehen. Auch auf dem Trainingsplatz zeigt sich ihr vertrautes Verhältnis.