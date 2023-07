Der 1. FC Magdeburg hat sein Trainingslager in Fieberbrunn bezogen. Sport-Geschäftsführer Otmar Schork erklärt, warum die Wahl auf Österreich fiel.

Fieberbrunn - In diesem Sommer entschied sich der 1. FC Magdeburg für eine Veränderung. Hatten die Blau-Weißen in den vergangenen beiden Jahren das Trainingslager vor der Saison im niedersächsischen Wesendorf verbracht, nahmen sie im Vergleich dazu nun eine längere Anreise mit dem Bus ins österreichische Fieberbrunn auf sich.

Doch wie reifte beim Zweitligisten dieser Entschluss? „Wir hatten wieder die Option, nach Wesendorf zu gehen“, erklärte Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, der verriet: „Der Wunsch von den Spielern war, etwas anderes zu machen.“ Also: auf nach Fieberbrunn.

Dies stand vor dem Hintergrund, dass der FCM eine Option hatte, „in der Schweiz ein hochkarätiges Spiel absolvieren zu können“ – beim FC Luzern. Mit dem Testspiel hat es allerdings nicht geklappt. Schork: „Trotzdem haben wir uns entschieden, es so zu machen. Dann haben wir uns Richtung Österreich orientiert.“ Die Hauptargumente für die Reise in das Nachbarland waren laut dem 65-Jährigen: die Berge sowie ein anderes Klima.

Testspiele gegen Zakakiou und FC Nordsjaelland

Nach Ansicht des FCM also „andere Voraussetzungen“, um „ein anderes Ambiente zu schaffen“. Doch für die Blau-Weißen geht es nicht nur um die Atmosphäre vor Ort, sondern um das Optimum für ihre Vorbereitung auf die 2. Bundesliga. Dahingehend haben die Elbestädter während ihres Trainingslagers zwei Testspiele vereinbart, die sie gestern bekanntgaben. Am Sonnabend testet das Team in St. Ulrich ab 17 Uhr gegen AEZ Zakakiou. Der zypriotische Erstligist bestritt bereits zwei Vorbereitungspartien und verlor diese mit 0:3 (0:1) gegen FC Botoșani (1. Liga Rumänien) sowie mit 0:4 (0:1) gegen den Drittligisten FC Bayern München II.

Zum Abschluss des Trainingslagers treffen die Elbestädter am Freitag (14. Juli) auf den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland. Anstoß der Partie ist um 15 Uhr. Der Ort ist allerdings noch offen. In Österreich hoffen Schork und Co. auf „gute Rahmenbedingungen“ und darauf, dass sie sich „gut vorbereiten können“. Besseres Wetter als gestern wäre da natürlich nicht von Nachteil.