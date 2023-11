Es läuft aktuell nicht bei Luca Schuler, dem Stürmer des 1. FC Magdeburg. Sein Vertreter ist verletzt. Wer soll es in der Spitze also richten?

Magdeburg - Das letzte Mal traf Luca Schuler in einem Pflichtspiel am 2. September. An jenem Tag siegte sein 1. FC Magdeburg spektakulär mit 6:4 gegen Hertha BSC. Seit dem Duell mit den Hauptstädtern geht es nicht nur bei den Blau-Weißen, die seit acht Begegnungen in der 2. Bundesliga nicht gewonnen haben, ergebnistechnisch bergab. Eine Krise hat auch Schuler heimgesucht. Doch gerade das könnte auf Dauer ein großes Problem für den Club werden.