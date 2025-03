Magdeburg. - Ein mittelmäßiges 1:1 in der Länderspielpause gegen einen polnischen Erstliga-Abstiegskandidaten. Für den 1. FC Magdeburg war das womöglich letzte Testspiel der Saison am vergangenen Wochenende in Opole keines, worüber noch lange gesprochen werden wird. Auch personell war Blau-Weiß nur in einer Rumpf-Besetzung nach Polen gereist. Rückschlüsse für die Stammelf waren somit ausgeschlossen. Dennoch möchte Trainer Christian Titz die Partie nicht missen, wie er nun auf der jüngsten Pressekonferenz nochmal erklärte.

