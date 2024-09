Magdeburg - Baris Atik geht es besser. So arbeitete der offensive Unterschiedsspieler des 1. FC Magdeburg nach seiner Oberschenkelverletzung gestern wieder auf dem Rasen. Unter der Anleitung von Rehatrainer Jannik Kirchenkamp trainierte er individuell. Mit Blick auf die von Coach Christian Titz formulierte „Zielsetzung“ sieht es also gut aus: Vielleicht nähert sich der 29-Jährige einem Comeback in der Länderspielpause wie erhofft Schritt für Schritt an. Drei Zweitligaspiele hat der Außenstürmer verpasst. Und es fällt auf, wie gut die Blau-Weißen ihn ersetzen. Das liegt besonders am wirbelnden Neuzugang Livan Burcu. Überhaupt kompensieren die Elbestädter Ausfälle mit ihren breiten Kader bis dato gut.

