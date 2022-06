Das Offensiv-Duo ist beim FCM zurück

Das Lächeln steht Baris Atik immer noch am besten: Der Topspieler des 1. FC Magdeburg ist nach seiner Bänderzerrung endgültig zurück im Mannschaftstraining des Zweitligisten und will nun zum Saisonstart am 16. Juli zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf rechtzeitig fit werden.

Foto: Eroll Popova