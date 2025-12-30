weather heiter
  4. FCM-Ziele in 2026: "Ganz Magdeburg in blau-weiß“

das planen die blau-weißen 2026 FCM-Ziele im neuen Kalenderjahr: "Ganz Magdeburg in blau-weiß“

Zum Jahreswechsel blickt die Volksstimme auf die Vorhaben des 1. FC Magdeburg 2026. Geschäftsführer Martin Geisthardt gab energisch ein Bestreben aus.

Von Yannik Sammert 30.12.2025, 10:42
Blickt auf die nächsten Jahre voraus: FCM-Geschäftsführer Martin Geisthardt, hier rechts mit Präsident Jörg Biastoch bei einer Veranstaltung im Sommer 2025. (Foto: Christian Schroedter)

Magdeburg - Als Martin Geisthardt Ende November mit der Volksstimme beim Interview zusammensaß, war eine Frage: Welche Ziele verfolgt er künftig beim FCM? Schließlich ermöglicht die ersehnte infrastrukturelle Verbesserung die Fokussierung auf neue Themen.