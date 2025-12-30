das planen die blau-weißen 2026 FCM-Ziele im neuen Kalenderjahr: "Ganz Magdeburg in blau-weiß“
Zum Jahreswechsel blickt die Volksstimme auf die Vorhaben des 1. FC Magdeburg 2026. Geschäftsführer Martin Geisthardt gab energisch ein Bestreben aus.
30.12.2025, 10:42
Magdeburg - Als Martin Geisthardt Ende November mit der Volksstimme beim Interview zusammensaß, war eine Frage: Welche Ziele verfolgt er künftig beim FCM? Schließlich ermöglicht die ersehnte infrastrukturelle Verbesserung die Fokussierung auf neue Themen.