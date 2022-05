Das sagen die Trainer zum Remis zwischen Kaiserslautern und dem FCM

Erzielte die zwischenzeitliche Führung für den 1. FC Magdeburg: Baris Atik (M.) traf zum 1:2 in der 55. Minute.

Kaiserslautern - Die Gastgeber vergeben einen Elfmeter, die Gastgeber drücken in der Schlussphase vergeblich auf den Siegtreffer. Chancen haben beide Mannschaften, aber der Gastgeber und auch die Gäste treffen nicht mehr, weshalb sich der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg am Sonnabend in Spizenspiel der 3. Liga mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden voneinander trennen. Nicht nur die 10000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion werden danach diskutiert haben, ob die Partie mit einem gerechten Ergebnis ausgegangen ist. Die Trainer beider Mannschaften hatten dazu eine klare Meinung.