Magdeburg - Beim Zweitliga-Fußballspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wird bei den Gästen wohl ein ehemaliger FCM-Spieler zum Einsatz kommen. So zählt Thore Jacobsen, der von 2019 bis 2021 als Leihe von Werder Bremen für den Club auflief, bei den Saarländern zum Stammpersonal. In der bisherigen Saison fing der Mittelfeldspieler jedes Mal an – außer jüngst beim 3:0-Sieg gegen Braunschweig, wo er von der Bank reinkam.