Das sprachen sie beim FCM vor dem Seitenwechsel in Fürth deutlich an

Fürth - Der 1. FC Magdeburg gab am Sonnabend auch in der Schlussphase nicht auf und sicherte sich mit dieser Willensstärke kurz vor Schluss das 1:1-Remis in der Zweitliga-Partie bei Greuther Fürth. Die starke zweite Halbzeit der Elbestädter war womöglich auch auf die Halbzeitansprache von FCM-Coach Christian Titz und überhaupt die Überlegungen nach dem ersten Durchgang zurückzuführen, worauf der Trainer in der Pressekonferenz einging. Sein Gegenüber Alexander Zorniger thematisierte hingegen offen seinen Frust.