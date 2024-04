Auf den FCM kommt in vorderster Reihe eine Menge Arbeit zu. Castaignos ist zu häufig verletzt, Kuhinja ist noch jung – und Schuler ist bei Hertha BSC im Gespräch.

Magdeburg - Luca Schuler spürte am Dienstag im Training etwas am Fuß. Daraufhin setzte sich der Stürmer des 1. FC Magdeburg auf den frisch verlegten Rasen des neuen Fußballplatzes neben der MDCC-Arena und wurde von Physiotherapeut Olaf Wehmer behandelt. Nach kurzer Untersuchung nahm Schuler ohne Beschwerden an der Einheit wieder teil. Doch geht es für den 25-Jährigen auch beiden Blau-Weißen über diesen Sommer hinaus weiter?