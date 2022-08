Der Aufstand der Fußball-Frauen - warum für den FCM die Zeit reif ist, weiblicher zu werden

Man(n) kann es gut finden, oder nicht: Der jahrzehntelang kleinge- haltene, zeitweise sogar verbotene und oft belächelte Frauenfußball befindet sich im Aufstand. Auch die deutschen Ladies, das zeigte die EM, geben Gas. In Sachsen-Anhalt aber herrscht Stillstand. Noch. Denn der FCM schickt sich an, den Ball ins Rollen zu bringen.

Erwarteter Saison-Umsatz in der Bundesliga: 3,5 Milliarden (!) Euro. Dortmund mit 55 000 Dauerkarten Liga-Krösus. Durchschnittlicher Marktwert eines Spielers: 7,61 Millionen. Der FC Bayern sichert sich für 28,5 Millionen das französische Teenager-Talent Mathys Tel (17). Das waren nur einige Schlagzeilen zum Bundesligaauftakt am Wochenende. Herzlich willkommen zurück in Fußball-Absurdistan!