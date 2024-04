Verloren mit dem FCM das Hinspiel am 29. Oktober 2023 gegen die SV Elversberg zu Hause mit 1:2: Jason Ceka (l.) und Baris Atik.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg muss zwingend etwas unternehmen. Gegen den derzeitigen Abwärtstrend in der 2. Bundesliga. Gegen die 0:11 Tore aus den vergangenen drei Partien. Um dagegen anzugehen, ging es am Freitag bei den Blau-Weißen äußerst laut und ohne große Redepausen im Training zu. Bei verwerteten Torschüssen lobten sich die Akteure unüberhörbar gegenseitig, bei Fehlschüssen sprachen sie sich Mut zu und bauten sich auf. Beim Club rückt man also vor dem wegweisenden Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Elversberg (Sonnabend, 13 Uhr/Sky) eng zusammen.