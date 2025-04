Beim 3:0-Heimsieg gegen Regensburg gingen fast alle relevanten Statistiken an Blau-Weiß. Auch individuell stachen einige Akteure heraus.

Magdeburg. - Mit dem Verteidiger-Duo Jean Hugonet und Marcus Mathisen haben es am vergangenen Wochenende mal wieder zwei Akteure des 1. FC Magdeburg in die „Elf des Spieltags“ des Fachmagazins Kicker geschafft. Verdient hätten sich eine Nominierung beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg sicherlich auch andere blau-weiße Leistungsträger. Die Liste potenzieller Kandidaten war lang, was auch die Zahlen zum Spiel belegen.