Der FCM gegen Würzburg im Liveticker: Wird die Titz-Elf ihrer Favoritenrolle gerecht?

In der 3. Liga reitet der 1. FC Magdeburg weiter auf einer Erfolgswelle. Sechs Siege aus den ersten acht Spieltagen bedeuten den besten Drittliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte. An diesen will die Mannschaft von Christian Titz am Sonnabend im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers anknüpfen.



Die Favoritenrolle ist jedenfalls klar verteilt: Während die Blau-Weißen an der Tabellenspitze stehen, wartet der Zweitliga-Absteiger noch immer auf seinen ersten Saisonsieg, steht mit lediglich vier Zähler auf dem vorletzten Rang. Dennoch warnt Titz vor den Kickers: „Genau das macht den Gegner so gefährlich und so unberechenbar.“



Ob sich die Elbestädter böse überraschen lassen oder ihren Erfolgslauf fortsetzen, könnt ihr ab 14 Uhr im Volksstimme-Liveticker verfolgen: