Am 33. Spieltag ist klar: Der Club bleibt Zweitligist.

Magdeburg - „Wir bleiben“, schrieb der 1. FC Magdeburg am Sonnabend glücklich auf seinen Kanälen. Denn der Klassenerhalt des Vereins in der 2. Bundesliga steht nun fest. Die Sachsen-Anhalter können also endgültig für ein drittes Jahr im Unterhaus hintereinander planen.

Der Grund für den Ligaerhalt an diesem Sonnabend ist die 1:3-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei Hertha BSC. Aufgrund dieses Resultats müssen die Elbestädter nicht mehr nach Braunschweig schauen, wo die Eintracht am Sonntag Wehen Wiesbaden empfängt (13.30 Uhr/Sky). Die Rettung des FCM hätte nämlich auch festgestanden, wenn Wehen Wiesbaden nicht bei den Löwen siegen würde.