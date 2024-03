Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Nach der Niederlage in Karlsruhe haben die Spieler des 1. FC Magdeburg wohl auch Rat im Internet gesucht. Zumindest lassen die Aussagen von Club-Allrounder Alexander Nollenberger darauf schließen. „Es gibt genug Sportler, wo so etwas mal vorgekommen ist“, verdeutlicht der 26-Jährige: „Da kann man einfach mal mit Google schauen, was die für motivierende Sprüche haben und was die gemacht haben.“ Dass der Akteur dieses Vorgehen für hilfreich hält, unterstreicht, was für eine niederschmetternde Dimension das 0:7 hatte.